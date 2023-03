Carolin Eggl „Von Meisterhand“ – neue Modedesignerin im Bereich Funktionsbekleidung in Hohenems

Vergangene Woche eröffnete Carolin Eggl ihr neues Textilstudio in der Schlossbergstraße 13 – unmittelbar angrenzend an die Orthopädische Schuhmacherwerkstatt von Laurin Salzgeber. Die Blättle-Redaktion traf Carolin zum Gespräch.

Carolin Eggl: Da ich das Schneiderhandwerk auch als Designerin von der Pike an lernen wollte, habe ich mit einer dreijährigen Ausbildung zur Maßschneiderin begonnen. Im Anschluss an meine zwei Gesellenjahre in München in diversen hochpreisigen Ateliers habe ich meine beiden Abschlüsse als Schneidermeisterin im Damen- und Herrenhandwerk, als auch als staatlich geprüfte Modemacherin an der deutschen Meisterschule für Mode in München erfolgreich absolviert. Um mein Fachwissen im Handwerk auch auf den industriellen Bereich auszubauen und meine Fachkompetenz weiter zu steigern, habe ich um ein drittes Jahr auf der Fachschule für Schnitt und Entwurf erweitert. Diese habe ich erfolgreich als Schnittmacherin mit Schwerpunkt Entwurf und einer eigenen Kollektion mit Bravour bestanden. Meine Leidenschaft ist das Kreieren und Erschaffen, immer mit der Passion und dem Schwerpunkt im innovativen Outdoorbereich.