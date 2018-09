carla lädt zu Trachten- und Dirndltagen

Die Oktoberfest-Zeit naht. Wer dabei gut und trotzdem nachhaltig und günstig gekleidet sein will, findet bei den Trachtentagen im carla Store Bludenz sowie im carla Shop Dornbirn vom Donnerstag, 13. bis Samstag, 15. September wahre Schnäppchen.

Bei den Trachten- und Dirndltagen bieten der carla Store Bludenz sowie der carla Shop Dornbirn ein tolles Sortiment an Dirndeln und Trachtenmode. Bei carla findet jeder das passende Outfit für einen zünftigen Auftritt beim nächsten Oktoberfest – die Auswahl ist groß, aber nur so lange der Vorrat reicht.

Ein besonders schöner Nebeneffekt eines Einkaufs bei carla ist die Tatsache, dass KäuferInnen mit jedem Kauf einen sozialen Mehrwert schaffen, denn carla qualifiziert und vermittelt am Arbeitsplatz benachteiligte Menschen für und in den ersten Arbeitsmarkt. Zudem ist carla der soziale Partner in Vorarlberg im Bereich Sammlung und Verkauf von gut erhaltenen Second Hand Waren. Wer bei carla kauft, leistet somit auch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.