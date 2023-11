Caritas wählt Landau-Nachfolge

Die katholische Hilfsorganisation Caritas entscheidet am Dienstag über die Nachfolge von Präsident Michael Landau. Der 63-jährige Priester hatte erst am Samstag bekanntgegeben, nach zehn Jahren in dieser Funktion aufzuhören. Favoritin ist die Grazer Caritas-Direktorin und Vizepräsidentin Nora Tödtling-Musenbichler. Auch Landau selbst würde gerne eine Frau an der Spitze sehen, wie er sagte.

Landau ist seit 28 Jahren für die Caritas in Österreich im Einsatz, zunächst mehr als 25 Jahre als Caritasdirektor der Erzdiözese Wien und seit 2013 zusätzlich als Präsident der Caritas Österreich. Seit 2020 ist er auch Präsident der Caritas Europa und in dieser Funktion im Vorjahr bis 2027 einstimmig wiedergewählt worden. Dieser Aufgabe wird er sich weiterhin widmen.

Erst im vergangenen Jahr hat Landau seinen Rückzug als Caritas-Direktor der Erzdiözese Wien bekannt gegeben. Im Vorarlberger Batschuns wird die Vollversammlung nun über seine Nachfolge entscheiden. Jedes Bundesland verfügt über drei Stimmen, auch Landau sowie Caritas-Bischof Bruno Elbs haben Stimmrecht.

Favoritin Tödtling-Musenbichler (40) ist seit Juli 2022 Direktorin und seit Dezember vergangenen Jahres Vizepräsidentin der Caritas Österreich. Sie war stellvertretende Leiterin im VinziDorf der Vinzenzgemeinschaft und von 2010 bis 2021 Leiterin und Koordinatorin der VinziWerke Österreich.