Caritas verteilt nach Attacken auf Obdachlose Trillerpfeifen

Nach der Angriffsserie auf wohnungslose Menschen in Wien hat die Caritas mit der Verteilung von Trillerpfeifen und Taschenalarmen begonnen, berichtete die "Kathpress". Damit sollen mögliche Täter abgeschreckt werden."Das Streetwork muss weiter ausgebaut werden, vor allem aufgrund der aktuellen Verunsicherung", sagte der Wiener Caritas-Direktor Klaus Schwertner gegenüber der Gratiszeitung "Heute" am Mittwoch.

Streetworker der Hilfsorganisation seien dreimal pro Woche unterwegs, klärten über das Passierte auf, sensibilisieren und versuchen zumindest einen Teil der Angst zu nehmen, so Schwertner. Er sprach von einer "noch nie da gewesenen Gewalt". So habe es in den vergangenen Jahren vereinzelte Fälle von Schikanen oder Gewalt gegeben, "diese Form ist aber einzigartig. So etwas hat es in Wien noch nicht gegeben, es ist eine noch nie da gewesene Form der Gewalt", sagte Schwertner.