Caritas pocht auf versprochenen "Pakt gegen Einsamkeit"

Allein in Wien leben 118.000 allein stehende Senioren, österreichweit ist es über eine halbe Million. Wegen der Corona-Pandemie kann das vor Weihnachten übliche Sozialangebot heuer nur eingeschränkt stattfinden. Die Caritas drängt daher auf den vom Kanzler schon im Sommer angekündigten "Pakt gegen Einsamkeit" und einen eigenen Regierungsbeauftragten. Einsamkeit ist aber nur ein Grund für die Zunahme psychischer Probleme in der Pandemie. Und betroffen sind nicht nur Ältere.

Österreichweit zählt die Statistik Austria fast 1,5 Millionen "Einpersonenhaushalte", das entspricht etwa einem Sechstel der Bevölkerung (17 Prozent) und mehr als einem Drittel aller Haushalte (38 Prozent). Deutlich mehr sind es in Wien: hier machen die Einzelhaushalte 44 Prozent (bzw. 21 Prozent der Bevölkerung) aus. Somit lebt fast hinter jeder zweiten Wohnungstüre in der Hauptstadt ein Single. Drei von zehn Alleinlebenden (118.000 oder 29 Prozent) sind 65 Jahre oder älter.

Besonders hoch ist der Anteil der alleinlebenden Senioren in der Per-Albin-Hansson-Siedlung in Favoriten, wie die APA/OGM-"Grätzlanalyse" auf Ebene der Wiener Stadtviertel zeigt. Hier lebt in fast jeder vierten Wohnung ein Single ab 65. "Wie in vielen Großwohnsiedlungen der Nachkriegszeit sind auch dort beim Erstbezug vorwiegend jüngere Personen eingezogen, die heute im Pensionsalter sind und von denen viele schon ihren Lebenspartner verloren haben", erklärt Johannes Klotz von OGM. Auch das Arsenal, Neukagran und Kaisermühlen liegen mit 17 bis 20 Prozent über dem Wiener Durchschnitt.