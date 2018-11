Caritas kritisiert geplante Einschnitte bei Notstandshilfe

Caritas-Präsident Michael Landau sowie seine Vorgänger Franz Küberl und Helmut Schüller haben unisono die geplanten Einschnitte bei Mindestsicherung und Notstandshilfe kritisiert. Anlässlich des Welttags der Armen warnte Landau am Freitag vor dem "Weg in Richtung Hartz IV". Stattdessen forderte er ein klares Bekenntnis der Koalition zur Senkung von Kinder- und Altersarmut.

Landau sprach auch konkret Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) an: “Sparen Sie nicht bei den Ärmsten!” Mit Neiddebatten komme man in Österreich nicht weiter. Zudem könnte eine Situation wie in Deutschland entstehen, befürchtet der Caritas-Präsident. “Mit einer Abschaffung der Notstandshilfe droht auch in Österreich ein Weg in Richtung Hartz IV, ein Weg in Richtung Altersarmut. Hier erwarte ich mir rasch Klarheit seitens der Regierung.”