Caritas fordert nachhaltige Reformen gegen Teuerung

Die Caritas begrüßt zwar die Maßnahmen der Regierung gegen die Inflation, fordert aber nachhaltige Strukturreformen. "Für immer mehr Menschen wird die Teuerungswelle zu einer echten Herausforderung", erinnerte Präsident Michael Landau am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Die auf den Weg gebrachten Einmalhilfen reichten nicht aus, um viele Menschen nachhaltig und strukturell aus der Armut zu holen. Erhöht werden sollen Sozialhilfe, Arbeitslosengeld und Ausgleichszulage.

"Wir dürfen uns mit der Not nicht abfinden", appellierte Landau an die Regierung. Das Sozialsystem habe durch Mehrfachkrisen deutliche Risse bekommen. "Es ist aktuell nicht armutsfest, dieser Befund ist ganz eindeutig", so der Caritas-Präsident. Das sehe man auch in der täglichen Arbeit der Caritas. So seien die Erstkontakte bei den Sozialberatungsstellen im vergangenen Jahr um mehr als 50 Prozent gestiegen, berichtete Cariats Vizepräsidentin Nora Tödtling-Musenbichler.