Carinthischer Sommer mit närrischem Festakt eröffnet

So jazzig wie Mittwochabend im Stift Ossiach wurde der Carinthische Sommer noch nie eröffnet. Christian Muthspiels junge und aus überraschend vielen Frauen bestehende 18-köpfige Formation "Orjazztra Vienna" stellte sich mit Eigenkompositionen des Bandleaders vor. Kontrapunkt: Zuvor mussten die Festgäste ein Spalier der Villacher Faschingsgarde mit dem Prinzenpaar und Lei-lei-Rufen passieren.

Bevor Landeshauptmann und Kulturreferent Peter Kaiser (SPÖ) den sommerlichen Konzertreigen offiziell eröffnete, mahnte der Vorarlberger Schriftsteller Michael Köhlmeier in seiner Festrede Wachsamkeit ein: In seiner "kleinen Phänomenologie der Umkehr" warnte er vor der Täter-Opfer-Umkehr, die in politischen Auseinandersetzungen zur häufig gebrauchten Waffe geworden sei. Dabei spannte er einen Bogen von den antiken Mythen über den Holocaust bis zu aktuellen Ereignissen in Österreich: "Das Grinsen im Gesicht des Spielers sagt dir: Du weißt, dass ich es weiß, und ich weiß, dass du es weißt, aber du kannst mir nichts nachweisen, also lass mir die Gaudi. Die Wahrheit ist nicht mehr nur zur Lüge, Wahrheit und Lüge sind zu einem Trick verkommen, zu einem perfiden zynischen Trick, bei dem der Sieger von vornherein feststeht: der zum Opfer verdrehte Täter."