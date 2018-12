CARE: Myanmar noch nicht bereit für Rohingya-Rückführung

Für Zia Choudhury, CARE-Landesdirektor von Bangladesch, ist Myanmar für die Rückkehr der zuvor vertriebenen Rohingya noch nicht reif. Auch der vierte Rückführungsversuch sei vor wenigen Wochen gescheitert. "Die bengalische Regierung hat festgestellt, dass die Umstände für eine nachhaltige, würdevolle und sichere Rückkehr nicht gegeben sind", sagte er am Mittwoch zur APA in Wien.

Die schiere Masse der Geflüchteten erschwere aber “qualitativ hochwertige Arbeit”. “Bangladesch kann an sich keine Million Flüchtlinge aufnehmen”, sagte Choundhury. Die Grenzregion, in die die Menschen geflohen seien, sei sehr arm, was die Integration der Rohingya in die regionale Gesellschaft erschwere. “Wir haben mit vielen Flüchtlingen gesprochen, und die große Mehrheit will sicher nach Hause zu ihrem Leben, ihren Bauernhöfen und den Gräbern ihrer Vorfahren zurückkehren. Sie wollen nicht in Bangladesch bleiben”, berichtete er.