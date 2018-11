Care Manager für Hohenems

Seit Anfang November ist Josef Gojo als Care Manager bei der Stadt Hohenems beschäftigt.

Der 53-Jährige wohnt in Rankweil, lebt in einer Partnerschaft und hat zwei Kinder. Er war zuvor in der gemeinwesenorientierten Sozialarbeit und auch im Case- und Care Management tätig und hat entsprechende Aus- und Weiterbildungen absolviert. Vor seiner Tätigkeit für die Stadt Hohenems arbeitete er 15 Jahre beim ifs. In den vergangenen drei Jahren war er dort für die Koordination von Bildung und Arbeit für jugendliche Flüchtlinge verantwortlich. Die neue berufliche Herausforderung in einer so aktiven und innovativen Stadt hat ihn zur Bewerbung in Hohenems bewogen. In seiner Freizeit trifft man ihn überwiegend in der Natur und in den Bergen – Orientierungslauf und Bergwandern zählen genauso wie das tägliche Fahrradfahren zu seinen Hobbys.