Carcoustics entwickelt sich weiter

Carcoustics ist ein mittelständisches Unternehmen auf internationalem Wachstumskurs.

Das Unternehmen entwickelt und produziert akustisch und thermisch wirksame Bauteile für die Automobilindustrie und andere Industriezweige. Neben dem Entwicklungsstandort in Rankweil und dem Entwicklungs- und Produktionsstandort in Klaus ist Carcoustics mit 15 weiteren Standorten in neun Ländern weltweit vertreten.