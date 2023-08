"Captain Kirk" als Hologramm bei Konferenz in Sydney

Mit fernen Galaxien und Raumschiffen kennt sich "Star Trek"-Veteran William Shatner aus, ab sofort auch mit Teleportation: Der 92-jährige kanadische Schauspieler nahm als Gastredner an einer Konferenz in Sydney teil, allerdings lediglich als Hologramm. "Sie sind 7.000 Meilen (rund 11.000 Kilometer, Anm.) entfernt und ich bin hier in Los Angeles", erklärte Shatner den Zuhörern, während er dreidimensional und in Lebensgröße auf einem Bildschirm zu sehen war.

Allerdings verlief die Präsentation nicht problemlos. Zeitweise starrte das Publikum auf eine leere Fläche, was Shatner aber mit Humor nahm. Neue Techniken seien immer mit Risiken verbunden, sagte er.

Der kanadische Schauspieler wurde in den 60er-Jahren als Captain Kirk in der Science-Fiction-Serie "Star Trek" zum Kult-Star. Darin reiste er als Teil der Crew von Raumschiff Enterprise durch die Galaxie. Für seine Rolle als Anwalt in der Serie "Boston Legal" wurde er sowohl mit einem Golden Globe als auch mit einem Emmy ausgezeichnet. Im Jahr 2021 wurde der damals 90-jährige Shatner zum ältesten Menschen, der jemals an Bord eines Raumschiffs in den Weltraum geflogen ist.