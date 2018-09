Caps nach glanzlosem 2:1 gegen Graz EBEL-Tabellenführer

Die Vienna Capitals haben nach der fünften Runde die Tabellenführung in der Erste Bank Eishockey-Liga von Dornbirn übernommen. Die Wiener feierten am Freitag einen glanzlosen 2:1-Heimerfolg gegen die Graz 99ers und profitierten von einer gleichzeitigen Niederlage der Dornbirner. Die Vorarlberger mussten sich Fehervar zu Hause 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben.

Der KAC ist nach einem 3:1 in Linz neuer Dritter. Der VSV bezwang Meister Bozen daheim 3:2 nach Penaltyschießen. Zagreb gewann in Znojmo 4:1 und verwies Salzburg damit auf den letzten Tabellenplatz. Der Ligamitfavorit hatte bereits am Dienstag in Innsbruck 5:6 nach Verlängerung verloren.