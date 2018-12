Capitals verstärkten sich mit ÖEHV-Teamgoalie Starkbaum

Die Vienna Capitals haben sich mit einem hochkarätigen Torhüter verstärkt. Österreichs Eishockey-Nationalgoalie Bernhard Starkbaum kehrt nach Wien zurück. Das gaben die Capitals am Samstag bekannt. "Es ist schön, wieder zu Hause zu sein", wurde Starkbaum vom Club zitiert. Der 32-jährige Wiener war zuletzt in der zweiten Schweizer Liga bei EHC Kloten engagiert.

Seine Karriere hatte Starkbaum in Wien begonnen, 2006 verabschiedete er sich zum VSV. Sechs Saisonen in Villach folgten vier in Schweden sowie Engagements bei Red Bull Salzburg und in der Schweiz. Bei den Capitals wird der 104-fache Internationale mit dem US-Amerikaner Jean-Philippe Lamoureux ein hochkarätiges Torhüter-Gespann bilden.