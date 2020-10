Capitals trotz Penalty-Niederlage Liga-Spitzenreiter

Die Vienna Capitals haben am Sonntag trotz einer Niederlage im Penaltyschießen die Spitze der ICE-Eishockey-Liga übernommen. Die Wiener mussten sich auf eigenem Eis Fehervar nach dem Shoot-Out mit 4:5 geschlagen geben, liegen aber einen Punkt vor den Innsbrucker Haien, die gegen Bratislava eine 2:3-Heimpleite im Penaltyschießen bezogen. Auswärtssiege gab es auch für den VSV (3:2 bei Black Wings Linz), Bozen (3:2 gegen die Dornbirn Bulldogs) und die Graz 99ers (2:0 beim KAC).

In Wien holten die Capitals in einer emotional geführten Partie einen 2:4-Rückstand auf und ließen in der Overtime eine Überzahl ungenützt. Die Strafe dafür folgte im Shoout-Out, als Janos Hari den entscheidenden Penalty verwandelte.