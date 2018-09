Capitals und KAC gewannen Schlagerspiele zum Saisonauftakt

Die Vienna Capitals sind erfolgreich in die neue Saison der Erste Bank Eishockey Liga gestartet. Die Wiener gewannen den Auftaktschlager bei den Black Wings Linz mit 3:2 nach Penaltyschießen. Red Bull Salzburg, Finalist der vergangenen Saison, verlor dagegen den Heimauftakt gegen den KAC mit 2:4. Der VSV gewann zuhause gegen Znojmo nach Verlängerung mit 4:3.

In Linz startete der neue Kapitän Brian Lebler bei der Verabschiedung seines Vorgängers Philipp Lukas und dessen Bruders Robert perfekt in sein Amt. Bei einem Gegenstoß brachte er die Linzer nach einem geblockten Schuss von Dan DaSilva in Führung (4.). Die Capitals unter dem neuen Trainer Dave Cameron drehten die Partie aber in der Folge durch einen Powerplay-Treffer von Dominic Hackl (13.) und ein Tor von Riley Holzapfel (22.).