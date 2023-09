Capitals bezwingen in ICE-Liga bisher makellosen VSV

Die Vienna Capitals haben dem VSV in der vierten Runde der ICE-Liga die erste Saisonniederlage beigebracht. Die Wiener gewannen am Sonntag vor Heimpublikum 4:3 nach Verlängerung. Neuer Tabellenführer ist Salzburg, der Titelverteidiger gab sich daheim gegen die Pioneers Vorarlberg mit 6:2 keine Blöße. Der KAC gestaltete sein Saisonheimdebüt gegen Fehervar mit 7:3 ebenso erfolg- und torreich. Die Black Wings verloren hingegen zuhause gegen Pustertal 1:4.

Der VSV lag in Wien 0:2 und 1:3 hinten, erzwang im Schlussdrittel aber den Ausgleich. Mit 3:3 ging es auch in die Verlängerung, in der die Capitals das bessere Ende für sich hatten. Evan Weinger traf nach zwei Minuten zur Entscheidung.