Cannabisanlage im Waldviertel im großen Stil betrieben

Über mehrere Monate hinweg soll ein Trio in Göpfritz a. d. Wild (Bezirk Zwettl) im Waldviertel im großen Stil eine Cannabisanlage betrieben haben. Polizeiangaben vom Dienstag zufolge dürften zumindest zweimal jeweils rund 1.000 Pflanzen abgeerntet worden sein, der Straßenverkaufswert lag in diesen Fällen bei 450.000 Euro. Beschuldigte im Alter von 40 und 41 Jahren wurden festgenommen, sie befinden sich in Untersuchungshaft. Nach einem 29-jährigen Komplizen wird gefahndet.

Erste Erhebungen in dem Fall wurden aufgenommen, nachdem Beamte der Polizeiinspektion Schwarzenau im September des Vorjahres in der Nähe eines Objekts in Göpfritz Cannabisgeruch wahrgenommen hatten. Bei einer Hausdurchsuchung wurden später in Summe 956 Cannabispflanzen sowie 150 Gramm getrocknete -blüten sichergestellt. Ein 41-Jähriger wurde an Ort und Stelle in Gewahrsam genommen, sein 40-jähriger Komplize in Wien-Floridsdorf.