Canadi wieder Trainer von Atromitos Athen

Damir Canadi hat erneut das Traineramt bei Atromitos Athen übernommen. "Canadi is back", war am Mittwoch auf der Homepage des Vereins aus der griechischen Fußball-Liga zu lesen. Wie Atromitos bekanntgab, unterschrieb der Wiener einen bis Sommer 2022 gültigen Vertrag. Canadi hatte den Club aus der Hauptstadt bereits von 2017 bis 2019 betreut und zweimal in den Europacup geführt.

"Ich bin sehr glücklich über meine Rückkehr zu Atromitos und in den griechischen Fußball. Ich liebe diese Mannschaft, die Leute in Griechenland und die Philosophie des Landes", sagte der 50-jährige Wiener, der im Sommer 2019 zum 1. FC Nürnberg gewechselt war. Dort endete seine Tätigkeit allerdings schon im November desselben Jahres und damit zwei Jahre vor Vertragsablauf. Canadi werde am Donnerstag in Griechenland eintreffen und soll am Freitag offiziell präsentiert werden, teilte Atromitos mit.