Camper wollen reisen: Campingplätze hoffen auf gute Saison

Die heimischen Campingplatzbetreiber erwarten eine gute Saison. Gerade die Pandemie habe den Trend zum Camping verstärkt, heißt es von steirischen Betreibern laut ORF-Steiermark. Dazu kommt ein boomender Absatz in Deutschland - und sogar Demonstrationen deutscher Camper: Viele Hundert Camping-Freunde haben in Berlin mit Wohnmobilen und Wohnwagen für eine sofortige Öffnung der Stell- und Campingplätze demonstriert und wollen "coronakonform" reisen.

Bernd Pfandl, Sprecher der steirischen Campingplatzbetreiber betonte, dass "der Hardwarebereich, der Verkauf der Wohnmobile, der Wohnwagen in Deutschland mit 37 Prozent im Plus ist". Das lasse eine gute Saison erwarten, was den deutschen Markt betreffe - insofern die Deutschen auch reisen könnten. "Auch im österreichischen Bereich gibt es ein Plus im Hardwarebereich, also alle diese Vorzeichen sind positiv, und der Wunsch, raus in die Natur zu gehen, lässt einen positiven Ausblick auf die Saison zu."