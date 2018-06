Cafe Rheinberger jetzt auch in Röthis

Nachdem die vorherigen Betreiber des CABAKO ihren Rückzug aus dem Geschäft bekanntgegeben haben, konnte glücklicherweise sehr schnell ein interessanter Nachfolger gefunden werden:

Zukünftig wird Peter Rheinberger, welcher schon zwei Geschäfte in Muntlix und Batschuns betreibt und sich als Bäcker und Konditor einen sehr guten Namen gemacht hat, das Lokal übernehmen.

„Zurück zu den Wurzeln“ – so in etwa könnte das neue Konzept auf den Punkt gebracht werden. Wie ursprünglich geplant, werden wieder Steinofenbrot, Gebäck und exklusive Torten verkauft und die wunderschönen, neu hergerichteten Räumlichkeiten laden zum Genießen vor Ort ein.

Peter mit Simone und dem Team legen dabei größten Wert auf Qualität, regionale Zutaten und Exklusivität. Das gesamte Brotsortiment wird noch wie früher in einem original Steinbackofen mit natürlicher Speicherwärme der Schamottplatten gebacken!