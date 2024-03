C. Mörz holt mit historischem Sieg Olympiaticket

Charlize Mörz hat sich mit dem ersten Weltcupsieg überhaupt im Frauen-Turnen für Österreich am Sonntag in Baku die Olympia-Qualifikation gesichert. Die 18-jährige Burgenländerin schraubte im Boden-Finale ihren bisherigen Punkterekord von 13,200 auf 13,566 Zähler und gewann so den dritten von vier Olympia-Quali-Weltcups. Sie siegte hauchdünn 33 Tausendstelpunkte vor Vize-Weltmeisterin Kaylia Nemour aus Algerien.

"Ich kann es eigentlich noch gar nicht so richtig fassen. Heute ist alles aufgegangen und ich bin superglücklich. So eine Wertung hätte ich vor Saisonbeginn eigentlich kaum für möglich gehalten", meinte Mörz nach ihrem Coup.

Sie stammt aus einer Sportlerfamilie. Nach ihrer ebenfalls turnenden Schwester Alissa wurde im November 2023 das Element "The Moerz" benannt. Ihr Vater Michael Mörz hat zwischen 2005 und 2007 zwölf Einsätze in Österreichs Fußball-Nationalteam absolviert.

Pro Gerät werden in der Weltcup-Serie zwei Olympia-Startplätze für Paris vergeben. Es zählen die drei besten Ergebnisse laut Punktesystem (eine Streichwertung). Vor dem letzten Weltcup in Doha (17.-20. April) liegt Mörz aktuell mit 80 Punkten in Führung. Nur die Philippinin Emma Malabuyo (69 Punkte im Olympia-Ranking, in Baku Vierte) könnte sie ganz an der Spitze noch abfangen.