BWS Bezau: So läuft die Matura in Coronazeiten ab

Seit Montag laufen die Prüfungen für die Matura. Wie die Organisation war und wie eine Prüfung abläuft, erklärt BWS-Direktor Mario Hammerer.

Sie ist die letzte abzulegende Prüfung vor dem Studium oder dem Einstieg ins Berufsleben: die Matura. Dieses Jahr findet sie aufgrund von Corona in einer etwas abgespeckten Version statt. Auch an den Bezauer Wirtschaftsschulen starteten die Maturanten der Höheren Lehranstalt für Tourismus und der Handelsakademie am Montag in die Prüfungen. Die größte Herausforderung sei Corona gewesen, das sei kein Geheimnis, erklärt Direktor Ing. Mag. Mario Hammerer. "Da war die Nervosität entsprechend bei Lehrern und auch bei mir da, dass die Gesundheit natürlich vorangeht und dass die Matura auch wirklich stattfinden kann", verdeutlicht er. Die Reifeprüfung sei gut angelaufen. Man habe die Hygienemaßnahmen gut getroffen. Auch die Schüler seien gut vorbereitet. Man sei zudem hervorragend ausgestattet mit Masken und Desinfektionsmaterial. Ein positiver Punkt für die Maturanten sei, dass die Notengebung dieses Jahr etwas anders sei. "Das hat beim einen oder anderen schon ein bisschen Druck herausgenommen", so der Schulleiter.