BWB weitet Untersuchung zu Lebensmittelpreisen aus

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) weitet ihre Untersuchungen zu den hohen Lebensmittelpreisen aus. Wie bereits bekannt erging am 15. März eine Online-Befragung an 1.500 Lieferanten der vier größten österreichischen Lebensmitteleinzelhändler. Ebenfalls wurden bereits an Lebensmitteleinzelhändler Auskunftsverlangen zu Geschäftsdaten versendet. Heute nun wurden an 13 Online-Lebensmitteleinzelhändler Auskunftsverlangen versendet.

Teilweise wurden Auskunftsverlangen an Unternehmen gesendet, die nur im Online-Bereich aktiv sind, teilweise an Unternehmen, die online und stationär tätig sind. Für die Beantwortung der Fragen wurde eine Frist bis zum 26. Mai 2023 gesetzt, teilte die Behörde am Donnerstagabend mit.

Neben dem Lebensmittelhandel werde auch die vorgelagerte Stufe der Lebensmittelverarbeitung von der BWB untersucht. Die Untersuchung des Lebensmittelsektors dauere voraussichtlich bis Herbst 2023.