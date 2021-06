BW Linz verliert Torjäger Schubert, Scheiblehner neuer Coach

Fußball-Zweitligameister Blau-Weiß Linz kommt mit Fabian Schubert sein bester Torschütze abhanden. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft aus, er geht nun ablösefrei in die Schweiz zum FC St. Gallen, wie der Schweizer Erstligist am Freitag bekannt gab. Blau Weiß vermeldete einen neuen Trainer: Gerald Scheiblehner übernimmt das Amt von Ronald Brunmayr, der als Assistenzcoach zu Oliver Glasner nach Frankfurt geht.

Schubert hatte in der vergangenen Saison die Linzer als Torschützenkönig zum Meistertitel geführt. In 28 Spielen gelangen ihm 33 Tore und 11 Assists. Blau-Weiß verzichtete aus finanziellen Gründen auf einen Antrag auf die Bundesliga-Lizenz. St. Gallen spielt in der Schweizer Super League und wurde in der abgelaufenen Saison Siebenter. Trainer ist der Ex-Salzburg-Coach Peter Zeidler. Schubert unterschrieb laut Clubangaben bis Saisonende 2022/23 beim Verein.