Salzburg gewinnt Struber-Debüt - Auch Austria Wien siegt

Red Bull Salzburg hat das Debütspiel des neuen Trainers Gerhard Struber gewonnen. Der Meister besiegte am Sonntag zu Hause WSG Tirol mit 3:0 (0:0) und liegt mit sechs Punkten aus zwei Spielen gemeinsam mit Vizemeister Sturm Graz (2:0 gegen LASK) an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Austria Wien feierte mit einem 2:0-(1:0)-Erfolg bei Austria Lustenau den ersten Saisonsieg. Aufsteiger Blau-Weiß Linz holte beim Heimdebüt gegen TSV Hartberg mit einem 3:3 (1:2) den ersten Punkt.

Die Premiere von Struber als "Bullendompteur" glückte auch dank der späteren Tore von Karim Konate (57., 87.) und Nene Dorgeles (93.). Dabei hätte der Sieg auch höher ausfallen können. Eine von Strubers "riesiger Vorfreude" sichtlich angesteckte Salzburger-Truppe nahm von Beginn an das Heft in die Hand. Der angekündigte Offensivgeist war zu erkennen, die Ausrichtung des Mittelfelds im Vergleich zu Vorgänger Matthias Jaissle tatsächlich verändert und näherte sich meist einem 4-2-2 an. In der 12. Minute schien der Bann bereits gebrochen, das Kopfballtor von Konate nach Flanke von Kapitän Amir Dedic wurde wegen Abseits' aber nicht gegeben. Gegen die kompakt agierenden Tiroler blieben Großchancen vor der Pause Mangelware.

Fast eine Stunde war vergangen, ehe schließlich ein Standard den Weg zum Salzburger Sieg ebnete. Konate stieg nach Eckball von Maurits Kjaergaard recht unbehelligt auf und köpfelte ein. Die Gastgeber drängten danach auf den zweiten Treffer, hatten nach 70 Minuten aber auch Glück, dass eine Attacke von Mads Bidstrup an Luca Kronberger im Strafraum nach VAR-Check ungeahndet blieb. Das Finish wurde dann dank vergrößerter Räume noch zum Spektakel nach Red-Bull-Gusto. Konate richtete es nach mehreren Großchancen dann selbst: Nach feiner Ballmitnahme per Außenrist überhob er den Ex-Salzburger im WSG-Tor, Adam Stejskal, zum 2:0, kurz vor dem Abpfiff machte Nene nach Kjaergaard-Assist dann doch noch seinen ersten Treffer für die "Bullen".

Die Austria freute sich dank eines Doppelpacks von Andreas Gruber über die ersten drei Punkte in der heurigen Saison. Der Mannschaft von Trainer Michael Wimmer gelang damit die erfolgreiche Generalprobe für das Duell in der dritten Conference-League-Qualifikationsrunde beim polnischen Vizemeister Legia Warschau am Donnerstag. Gruber brachte die über weite Strecken dominanten "Veilchen" in Führung (28.), Lustenau-Angreifer Lukas Fridrikas scheiterte kurz vor dem Pausenpfiff mit einem Foulelfmeter an Christian Früchtl (42.). In der zweiten Hälfte war es wieder Gruber (72.), der für den Endstand sorgte. Auch "Veilchen"-Joker Aleksandar Jukic verschoss einen Foulelfmeter (84.). Für die Vorarlberger von Trainer Markus Mader war es nach dem 2:2 zum Auftakt in Hartberg die erste Niederlage, die Wiener Austria schrieb nach dem 0:3 gegen Vizemeister Sturm erstmals an.

Bei der Wiener Austria feierte Muharem Huskovic nach seinem schweren Autounfall im vergangenen Oktober sein Startelf-Debüt. Der 20-Jährige übernahm im ersten Ligaspiel nach dem Abgang von Torjäger Haris Tabakovic zu Hertha BSC die Rolle des früheren violetten Torjägers im Sturmzentrum. In der Abwehr ließ Wimmer erstmals den von Ried gekommenen Tin Plavotic von Beginn an spielen, auch Matthias Braunöder kehrte im Vergleich zum 2:1-Sieg in der Conference-League-Quali bei Borac Banja Luka in die erste Elf zurück. Bei den Lustenauern rückten unter anderem die beiden Clermont-Kooperationsspieler Baila Diallo und Yadaly Diaby in die Startelf. Die schwedische Ski-Olympiasiegerin Sara Hector, die in Vorarlberg lebt, hatte den Ehrenanstoß im Reichshofstadion vorgenommen.

Blau-Weiß Linz fuhr bei der Bundesliga-Heimpremiere dank zweier Treffer in der Schlussphase den ersten Punkt ein. Der Aufsteiger trennte sich im neuen Stadion an der Donaulände vor knapp 5.600 Fans von Hartberg mit 3:3. Die Steirer lagen bis kurz vor Schluss mit 3:1 in Front, ehe Ronivaldo (84.) und Julian Peter Gölles (86.) binnen zwei Minuten zuschlugen. Zuvor gelang Blau-Weiß durch Tobias Koch ein Blitzstart per Elfmeter (4.), ehe die über weite Strecken überlegenen Steirer nach Treffern von Maximilian Entrup (30.), Christoph Lang (35.) und Dominik Prokop (75.) bereits wie die sicheren Sieger aussahen. Hartberg vergab damit wie in der Vorwoche einen Zwei-Tore-Vorsprung.

Kurz vor der Pause vergab zudem Ruben Providence einen Elfmeter kläglich (45.+2), nachdem Referee Weinberger nach VAR-Studium ein Handspiel von Stürmer Ronivaldo im eigenen Strafraum als strafwürdig bewertet hatte. Dem 3:3-Ausgleich war indes ein strittiger Zweikampf vorausgegangen. Hier entschied der Schiedsrichter nach VAR-Studium auf Tor.

Das Kärntner Duell zwischen Austria Klagenfurt und dem WAC ist aufgrund starker Regenfälle am Samstag abgesagt und am Mittwoch (20.30 Uhr) neu angesetzt worden.