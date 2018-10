BVT-U-Ausschuss: FPÖ sieht Kickl entlastet

Die FPÖ sieht ihren Innenminister Herbert Kickl durch die bisherigen Zeugenaussagen im Untersuchungsausschuss zur BVT-Affäre entlastet. "Die ganzen Vermutungen, Anschwärzungen, Unterstellungen haben sich bisher in Luft aufgelöst", sagte Klubchef Walter Rosenkranz bei einer Pressekonferenz am Freitag. Auch die Vermittlung von Belastungszeugen durch das Ministerkabinett verteidigte Rosenkranz.

Zufrieden zeigte sich Rosenkranz auch über Berichte, wonach sich der Tatverdacht in der Causa zuletzt erhärtet habe. Damit nahm er Bezug auf einen Bericht des Ö1-Morgenjournals über Fortschritte bei den Ermittlungen wegen der Weitergabe nordkoreanischer Passmuster an Südkorea. Hier steht der Verdacht der Bestechlichkeit im Raum – u.a. weil bei einer Dienstreise nach Südkorea auch eine Urlaubsinsel besucht wurde. Die Anwälte der betroffenen Beamten weisen das allerdings zurück und betonten, dass sich auf dieser Insel eine Hauptniederlassung des südkoreanischen Geheimdienstes befinde.

Indes wurde die zweite Ladung der Staatsanwältin Schmudermayer in den Untersuchungsausschuss fixiert. Sie stellt sich kommenden Donnerstag um 16.30 Uhr noch einmal den Fragen der Abgeordneten. Erste Auskunftsperson am Vormittag (10.00 Uhr) ist die Leiterin des Extremismusreferats, deren Daten bei der umstrittenen Hausdurchsuchung ebenfalls beschlagnahmt wurden.

Offiziell veröffentlicht wurde mittlerweile die Zeugenliste bis Ende November – mit u.a. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am 27. November, seinem Generalsekretär Peter Goldgruber am 6. November, BVT-Chef Peter Gridling und Interims-Chef (während Gridlings Suspendierung) Dominik Fasching am 7. November. Schon Mitte Oktober befragen die Abgeordneten zwei Zeugen, die die Causa ins Rollen gebracht haben: den früheren BVT-Chef Gert-Rene Polli am 17. und Rechtsanwalt Gabriel Lansky am 16. Oktober.