BVT-Ausschuss sorgte für Emotionen im Nationalrat

Der BVT-Untersuchungsausschuss ist Mittwochnachmittag mit der Behandlung im Plenum des Nationalrats auch formal abgeschlossen worden. Common Sense war bei der dazu gehörigen Debatte, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung schon einmal bessere Tage gehabt hatte. Die Verantwortung dafür verteilten die Parteien aber unterschiedlich.

Die Fraktionschefs überboten sich in Superlativen, was den Zustand des BVT betrifft. Noch relativ dezent äußerte sich seitens der NEOS Stephanie Krisper, die von einer Schwächung des Bundesamts sprach. Gaby Schwarz von der ÖVP sah das Vertrauen der Partnerdienste in das BVT "massiv erschüttert". Einen "immensen" Schaden erkannte SP-Fraktionschef Jan Krainer, gar "unfassbar" war dieser für den JETZT-Mandatar Peter Pilz.