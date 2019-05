BVT-Ausschuss geht ins Finale - Kurz kommt nach EU-Wahl

Der BVT-Untersuchungsausschuss geht nächste Woche ins Finale. Zwar laufen die Befragungen noch bis 8. Juli. Der Auftritt von Michael Kloibmüller am Dienstag dürfte aber ein erster Showdown werden, gilt der langjährige Kabinettschef und Generalsekretär diverser ÖVP-Innenminister der Opposition doch als Drahtzieher des "schwarzen Netzwerks" im Ressort. Außerdem geladen ist politische Prominenz.

Auch ohne persönlich anwesend zu sein, war Kloibmüller bei den bisherigen Befragungen quasi Dauergast im Ausschuss: Er gilt der Opposition insbesondere als Drahtzieher diverser Postenbesetzungen. Außerdem soll er ein Gefälligkeitsschreiben für einen dubiosen deutschen Privatspion an eine Luxemburger Bank verfasst haben, sich bei BVT-Chef Peter Gridling nach verdeckten Ermittlern in der “Kasachstan-Affäre” erkundigt und im Herbst 2017 einem Abteilungsleiter im Verfassungsschutz Gridlings bevorstehende Ablöse angekündigt haben. Zumindest die Frage nach den V-Leuten hat er bereits öffentlich dementiert. Mittlerweile ist Kloibmüller aus dem Ministerium ausgeschieden.

Nach Kloibmüller geladen ist Alexander Pirker, Chef der Präsidialsektion im Justizministerium und unter Justizminister Wolfgang Brandstätter (ÖVP) Generalsekretär. Er soll sich mit dem BVT-Nachrichtendienstschef Bernhard P. getroffen haben, um über die Kasachstan-Affäre zu sprechen. Hier standen einander der in Kasachstan in Ungnade gefallene Ex-Botschafter Rakhat Aliyev auf der einen und ein regimenaher Verein auf der anderen Seite gegenüber. Ersterer wurde von Brandstetters Ex-Kanzlei vertreten, zweiterer vom SP-nahen Anwalt Gabriel Lansky. Ebenfalls am Dienstag geladen ist Johannes Freiseisen, heute bei der Landespolizeidirektion Tirol und früher Mitarbeiter bei den Innenministern Johanna Mikl-Leitner und Wolfgang Sobotka (beide ÖVP), der zwischenzeitlich auch dem Verfassungsschutz zugeteilt war.