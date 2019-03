BVT-Ausschuss: Angebliches Prügelopfer will aussagen

Der BVT-U-Ausschuss könnte um einen neuen Aspekt erweitert werden. Jene Frau, die einem FPÖ-Politiker Prügel vorwirft, will vor dem Gremium aussagen. Der Konnex ergibt sich daraus, dass der ehemalige freiheitliche Nationalratsabgeordnete in der Causa von einem vormals hochrangigen BVT-Mitarbeiter, Bernhard P., beraten wurde.

Zusätzliche Brisanz erhält dies dadurch, dass P. ein Freund von VP-Fraktionschef Werner Amon ist. Dieser soll den Freiheitlichen auch an P. verwiesen haben, aber eigenen Angeben zu Folge nicht gewusst haben, dass es sich um Prügelvorwürfe handelt.

Letztlich wurden die Ermittlungen jedenfalls eingestellt. Die Thailänderin will nun über “Merkwürdigkeiten” in dem Verfahren dem Ausschuss berichten. Der Anwalt der Frau, Wolfgang Blaschitz, erklärte dem “Standard” zudem, dass die Frau eine Neuaufnahme will.