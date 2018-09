Buwog im ersten Quartal mit Gewinnrückgang

Die Gewinne des börsennotierten Immobilienunternehmens Buwog, das zu über 90 Prozent zum deutschen Wohnungskonzern Vonovia gehört, sind im ersten Quartal des Rumpfgeschäftsjahres 2018 deutlich gesunken. Das Konzernergebnis verringerte sich gegenüber den angepassten Vergleichszahlen des ersten Quartals 2017/18 um 23,6 Prozent auf 22,7 Mio. Euro, gab das Unternehmen am Dienstag bekannt.

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung im Mai war die Umstellung des Wirtschaftsjahres auf das Kalenderjahr beschlossen worden. Die in der Immo-Branche wichtige Cash-Generierungskennzahl Recurring FFO (Funds From Operations) ging im Vergleich zur Vorjahresperiode um 19,1 Prozent auf 34,1 Mio. Euro zurück. Geschuldet ist dies den Angaben zufolge in erster Linie dem deutlich verschlechterten Ergebnis aus Property Development, das wegen “Projektvorlaufkosten aufgrund von Grundstücksankäufen und weniger Fertigstellungen bzw. Verkäufen” um 66,7 Prozent von 17,5 auf 5,8 Mio. Euro einbrach.