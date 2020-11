Butter oder Margarine: "Konsument"-Tester sagen weder/noch

Butter oder Margarine? Gerade in der Vorweihnachtszeit eine Frage, die sich vermutlich etliche Keks-Bäckerinnen und -Bäcker stellen. Das Magazin "Konsument" hat aktuell 36 Produkte unter die Lupe genommen und dabei eigentlich keine eindeutige Antwort gefunden. Margarine hat zwar meist einen deutlich niedrigeren Gehalt an gesättigten Fettsäuren, allerdings enthalten fast alle Produkte - das vor allem ökologisch nicht unbedenkliche - Palmöl.

In viele Margarinen sei Palmöl enthalten, nicht zuletzt deshalb, weil es schnell und billig hergestellt werden könne und sich leicht verarbeiten lasse. Palmöl habe aber markante Nachteile, so der "Konsument": "So sind Margarinen, die Palmöl enthalten, stärker mit 3-MCPD und Glycidyl-Fettsäureester belastet. 3-MCPD gilt als möglicherweise krebserregend für den Menschen. Glycidyl-Fettsäureester werden im Körper aufgespalten, dabei wird Glycidol freigesetzt. Diese Substanz gilt ebenfalls als krebserregend und zudem als erbgutschädigend. Die Aufnahme der genannten Verbindungen über Lebensmittel sollte daher so gering wie möglich gehalten werden", hieß es am Freitag.