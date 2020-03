Busunternehmer verzweifelt: "Wir schaffen das nicht"

Bei den Busunternehmern herrscht pure Verzweiflung ob der Auswirkungen der Corona-Pandemie.

"Wir schaffen das nicht, wir brauchen dringend Hilfe, ansonsten ist die Branche kaputt", so Martin Horvath, Spartenobmann der Busunternehmer in der Wirtschaftskammer. Sämtliche 4.000 Reisebusse würden still stehen, die ersten Unternehmen hätten bereits Insolvenz angemeldet, andere Busse abgemeldet.