Immer wieder kommt es in Mali zu schweren Unfällen ©APA/AFP

Busunglück in Mali forderte mindestens 31 Todesopfer

Bei einem Busunglück in Mali sind am Dienstag mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. Zehn weitere Insassen wurden nach Angaben des malischen Verkehrsministeriums bei dem Unfall verletzt, einige von ihnen schwer. Demnach war der Bus im Südosten des Landes in Richtung der Hauptstadt Burkina Faso unterwegs, als er von einer Brücke stürzte. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

In Mali kommt es häufig zu schweren Verkehrsunfällen. Viele Straßen und Autos in dem westafrikanischen Land sind in schlechtem Zustand. Erst Anfang des Monats waren 15 Menschen getötet und 46 weitere verletzt worden, als ein Bus auf dem Weg nach Bamako im Zentrum des Landes mit einem Lastwagen zusammenstieß.