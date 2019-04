Busek versteht Mitterlehner und lobt gleichzeitig Kurz

Nach der aufsehenerregenden Präsentation des Buchs "Haltung" zeigt der ehemalige ÖVP-Parteiobmann Erhard Busek gewisses Verständnis für Ex-ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner. "Ich verstehe ihn menschlich", sagte Busek im Gespräch mit der APA. "Er hat Enttäuschungen erlebt. Aber da ich auch diese Funktion hatte und auch Enttäuschungen erlebt habe, wundert mich das alles nicht. Das ist so."

Busek will Mitterlehners Buch “sicher lesen”, ist aber noch nicht dazu gekommen. “Das, was interessant daran ist, ist, dass er ein paar Grundsatzorientierungen eingemahnt hat. Das finde ich gut”, betonte Busek. Mitterlehner hatte in seinem Buch die innerparteiliche Machtübernahme seines Nachfolgers Sebastian Kurz beschrieben und davor gewarnt, dass sich Österreich auf dem Weg von einer liberalen zu einer autoritären Demokratie befinde.