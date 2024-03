Bus machte sich selbstständig und "parkte" auf Porsche

Spektakuläre Szenen haben sich Montagvormittag auf einem Parkplatz beim Hotel Kohlerhof in Fügen im Tiroler Zillertal abgespielt. Ein führerloser Linienbus geriet aus bisher unbekannter Ursache ins Rollen, rammte mehrere Fahrzeuge und landete letztlich laut Medienberichten auf dem Dach eines geparkten Porsche. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden an dem Luxuswagen dürfte jedoch beträchtlich sein.

Der 52-jährige tschechische Busfahrer gab nach dem Unfall an, dass er beim Fahrzeug ein technisches Problem vermutet hatte. Deshalb ließ er die Fahrgäste bei der Bushaltestelle aussteigen. Er stellte laut Polizei den Bus ab und ging zum Heck, um den Druck zu kontrollieren. Plötzlich habe sich der Bus in Bewegung gesetzt und kam erst nach 70 Metern auf dem Dach des Porsche zum Stillstand. Auch die anderen Autos wurden schwer beschädigt. Die genaue Unfallursache werde noch ermittelt, hieß es am Abend.