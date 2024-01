Bus brannte bei Innsbrucker Haltestelle aus

Ein Linienbus hat am Dienstag bei einer Innsbrucker Haltestelle Feuer gefangen und ist teilweise ausgebrannt. Der 34-jährige Lenker hatte zuvor aufsteigenden Rauch in seiner Fahrerkabine bemerkt, schilderte die Polizei. Der Österreicher evakuierte alle Fahrgäste. Bereits wenige Minuten später stand der Bus bis zur Mitte in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Brandermittler gingen von einem technischen Defekt als Ursache aus.

Auch wenn die Feuerwehr ein Ausbreiten der Flammen auf das gesamte Fahrzeug verhindern konnte, wurde der Bus erheblich beschädigt. Die Feuerwehren Innsbruck und Hötting waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften angerückt. Auch die Rettung war mit sechs Einsatzkräften an Ort und Stelle, ebenso ein Notarztteam.