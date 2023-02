Burschenbundball und Gegendemo in Linz

In Linz findet heute, Samstag, nach zwei Jahren Corona-Pause wieder der Burschenbundball statt - und damit auch die Demonstration des "Bündnis Linz gegen Rechts", das die Veranstaltung als rechtsextrem kritisiert. Die Demo-Anmelder rechnen mit rund 300 Kundgebungsteilnehmerinnen und -teilnehmern. Die Polizei erwartet keinerlei Probleme, man sei aber gut vorbereitet, hieß es seitens der Exekutive im Vorfeld.

Die - so die Eigendefinition der Ballveranstalter - "Jahresveranstaltung der in Oberösterreich lebenden Mitglieder von nationalen waffenstudentischen Verbindungen, ihrer Angehörigen und Freunde" im Palais Kaufmännischer Verein sorgt traditionell für Kritik. SPÖ und Grüne sehen darin ein Vernetzungstreffen der rechten Szene und kritisieren zudem, dass die Veranstaltung unter dem Ehrenschutz von LH Thomas Stelzer (ÖVP) steht. Früher stand der Ball auch unter dem Ehrenschutz des Rektors der Linzer Johannes Kepler Universität. Das Rektorat übernimmt aber seit 2020 generell keinen Ehrenschutz mehr für Bälle - die in geheimer Abstimmung des Senats getroffene Entscheidung kann wohl in Zusammenhang mit dem Burschenbundball gesehen werden.