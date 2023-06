Ein 14-jähriger Motorradfahrer flüchtete in Vorarlberg vor der Polizei

Bursche flüchtete in Vbg. auf Motorrad vor der Polizei

Ein 14-jähriger Bursche ist in der Nacht auf Donnerstag in Vorarlberg mit einem Motorrad vor der Polizei geflüchtet. Der führerscheinlose Jugendliche geriet in eine Alkohol- und Suchtgiftschwerpunktkontrolle der Polizei und gab Gas. Auf seiner Flucht raste er mit 125 km/h durchs Ortsgebiet und rammte einen Pkw sowie ein Polizeifahrzeug. Bei der letztlich gelungenen Anhaltung des Burschen wurden sowohl der 14-Jährige als auch ein Polizist leicht verletzt.

Nach Angaben der Exekutive hatte der Heranwachsende das Kennzeichen des Zweirads verdeckt. Er wird wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Um die Verwaltungsübertretungen - wie etwa das viel zu schnelle Fahren - wird sich die Bezirkshauptmannschaft kümmern.

Im Rahmen der Kontrollen in den Bezirken Feldkirch und Bludenz wurden 180 Alkoholtests durchgeführt, acht davon ergaben ein positives Resultat. Vier Fahrzeuglenker mussten wegen einer ärztlich festgestellten Suchtgiftbeeinträchtigung den Führerschein abgeben, ebenso wurden aufgrund von schweren Mängeln an vier Fahrzeugen die Kennzeichen abgenommen. Angezeigt wurden 73 Verwaltungsübertretungen.