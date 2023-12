Burgtheater erweitert sein barrierefreies Angebot

Das Burgtheater erweitert nach Einführung einer Übertitelungsapp und des Angebots der akustischen Verstärkung sowie Audiodeskription bei ausgewählten Vorstellungen sein barrierefreies Angebot. In Kooperation mit dem Bundesblindeninstitut Wien ist ab Mitte Dezember im Rahmen eines Pilotprojekts das Programmheft der Inszenierung "Die Zauberflöte" für sehbehinderte und blinde Personen kostenlos in Braille-Schrift erhältlich.

Eine Live-Audiodeskription wird zusätzlich für die Vorstellung "Die Zauberflöte" am 15. Jänner im Burgtheater angeboten. Dazu ist eine Anmeldung per E-Mail an bachleitner@hilfsgemeinschaft.at erforderlich. Es steht ein begrenztes Kartenkontingent in den besten Kategorien um zwölf Euro zur Verfügung, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.