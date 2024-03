Bürgermeister: Drei Kinder bei Beschuss in Donezk getötet

In der russisch-kontrollierten Stadt Donezk sind nach Angaben der dortigen Behörden drei Kinder bei ukrainischem Beschuss eines Wohnhauses getötet worden. Das Haus sei in der Nacht auf Freitag direkt getroffen worden, Feuer sei ausgebrochen, teilte der Bürgermeister der Stadt über Telegram mit. Auch die Ukraine wurde nach Behördenangaben in der Nacht von Russland erneut mit zahlreichen Drohnen angegriffen. Zwei Menschen seien in der Stadt Winnyzja getötet worden.

In der zentralukrainischen Stadt Winnyzja sei ein Wohngebäude getroffen worden. Insgesamt seien sieben Regionen von den Angriffen betroffen gewesen. Die ukrainische Luftwaffe habe letztlich alle 27 im Iran hergestellte Drohnen abschießen können.

Der Bürgermeister der in der Ostukraine gelegenen Stadt Donezk sprach von einem barbarischen Angriff. "Drei Kinder starben - ein 2007 geborenes Mädchen, ein 2021 geborenes Mädchen und ein 2014 geborener Bub."

Auch Russland wurde nach Angaben seines Verteidigungsministeriums in Moskau erneut von der Ukraine aus angegriffen. Die Luftabwehr habe über der an die Ukraine grenzenden Region Belgorod sieben Raketen abgeschossen. Russisches Territorium ist diese Woche verstärkt mit Raketen und Drohnen angegriffen worden.