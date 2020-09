Burgenlands Opposition zieht vor Landesverwaltungsgericht

Die burgenländische Opposition hat am Mittwoch angekündigt, in der Causa um die Commerzialbank Mattersburg (Cb) vor das Landesverwaltungsgericht (LVwG) zu ziehen. Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) habe aus dem Antrag auf einen Untersuchungsausschuss "willkürlich Passagen gestrichen. Das ist aus unserer Sicht nicht rechtskonform", betonte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram.

FPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Petschnig ortete bei der SPÖ den Versuch, den U-Ausschuss "von Anfang an massiv zu verzögern und zu verschleppen". Diese "Verzögerungstaktik" zeige sich auch bei der noch ausstehenden Erstellung einer Liste möglicher Verfahrensrichter. Auf das Burgenland werfe das kein gutes Licht. "Mittlerweile ist die Ära der Burgenländer-Witze leider wieder in und das ist sehr, sehr traurig", sagte Petschnig.

Die Opposition sehe in der Streichung der Textpassagen einen "Frontalangriff auf die Minderheitsrechte", die sie nun vor dem LVwG durchsetzen wolle, so Ulram. Die SPÖ sei die angekündigte Offenlegung der Telefonprotokolle von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und die Einsicht für alle Parteien in die Prüfberichte der TPA schuldig geblieben. Nun sei mit den Informationsflüssen "zufällig gerade das, was für den Landeshauptmann unangenehm ist", gestrichen worden. "Wenn man nichts zu befürchten hat, warum will man da gewisse Dinge herausstreichen?", meinte Ulram.