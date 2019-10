Burgenlands Landtag fasste Auflösungsbeschluss

Der Burgenländische Landtag hat am Donnerstag seine Auflösung beschlossen. Damit ist auch formell der Weg frei für Landtagswahlen. Als Termin für den Urnengang war von SPÖ und FPÖ schon im Mai der 26. Jänner 2020 angekündigt worden.

Was im Mai passiert sei, habe Wellen geschlagen bis ins Burgenland, sagte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar. Die Vorverlegung, die die Koalition gemeinsam entschieden habe, sei "richtig" gewesen. Die ÖVP sei ohnedies bereits nahtlos vom Nationalrats- in den Landtagswahlkampf übergegangen. Was das Arbeitsprogramm der Koalition betreffe, seien die Hausaufgaben "weitgehend erledigt". Die Bilanz werde von den Wählern im Jänner gezogen.

Mit dem Beschluss wird die 21. Gesetzgebungsperiode des Landtages vorzeitig beendet, sie dauert gemäß dem Landes-Verfassungsgesetz noch bis zu dem Tag, an dem der neue Landtag zusammentritt. Die rot-blaue Koalition hat angekündigt, trotz der Auflösung am ursprünglichen Sitzungsplan festzuhalten, was mittels Sondersitzungen geschehen soll. Der Landtag beschloss am Donnerstag auch das Sozaleinrichtungsgesetz und das neue Feuerwehrgesetz. Insgesamt umfasste das Programm der Landtagssitzung 22 Tagesordnungspunkte.