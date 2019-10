Burgenland-Wahl: ÖVP-Fairnessabkommen stößt auf Skepsis

Das von der ÖVP vorgeschlagene Fairnessabkommen für die burgenländische Landtagswahl stößt bei SPÖ und FPÖ auf Skepsis. Ein Abkommen setze einen gemeinsamen Prozess voraus, den es in diesem Fall aber nicht gegeben habe, sagte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst in einer Aussendung. FPÖ-Klubobmann Geza Molnar erteilte dem "türkisen Scheinheiligkeitsabkommen" eine klare Absage.

FPÖ-Klubobmann Geza Molnar verwies in einer Aussendung auf "laufendes Fehlverhalten der ÖVP". Das Angebot eines Fairnessabkommens sei in dieser Hinsicht "an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten". Die FPÖ werde dem Abkommen deshalb nicht beitreten.