Burgenland schnürte weiteres Paket gegen Teuerung

Das Burgenland hat gemeinsam mit der Burgenland Energie und den Gemeinnützigen Bauvereinigungen ein weiteres Paket gegen die Teuerung geschnürt. Dieses umfasst einen Mietpreisdeckel und einen Fixpreis für Strom und Gas. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sprach am Mittwoch von der "zentralsten Pressekonferenz". Um die Maßnahmen auf den Weg zu bringen, ist für Februar noch ein Sonderlandtag geplant. Rasche Initiativen forderte er auch von der Bundesregierung.

Der Wohnkostendeckel sieht vor, dass die Mieten auf dem Niveau von Dezember 2022 eingefroren werden, um damit die durch variable Kredite verursachten Preissteigerungen abzufangen. Das Land wird hierzu nicht rückzahlbare Zinszuschüsse an die Genossenschaften übernehmen. Die Genossenschaften wiederum beteiligen sich an dieser Entlastung durch den Verzicht auf weitere Mieterhöhungen, die mit zusätzlichen Zinsanstiegen zwangsläufig verbunden wären. Das Land wird außerdem Annuitätensprünge bei der Wohnbauförderung 2023/24 aussetzen - davon würden auch andere Wohnbauförderung-Nehmer profitieren, erklärte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

Erleichterungen soll es auch für Kunden der Burgenland Energie geben. Für Private, Vereine, Gemeinden und KMU wird ab 1. April 2023 ein Fixpreis für ein Jahr, also bis 1. April 2024 angeboten. Für Strom gelten netto 23 Cent pro Kilowattstunde, für Gas 9,99 Cent pro Kilowattstunde, erklärte Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma. Der Tarif soll für zwölf Monate Sicherheit und Unabhängigkeit von Marktschwankungen bringen. "Das verschafft uns zwölf Monate Luft. Diese Zeit müssen wir aber in allen Bereichen nutzen, um die Energieunabhängigkeit mit erhöhtem Tempo voranzutreiben", forderte Sharma. Für den Wechsel müssen sich die Kundinnen und Kunden aktiv entscheiden. Hierzu werde es in Kürze ein Onlineformular geben, auch ein Schreiben werde versendet. In Anspruch nehmen können den Fixpreis sowohl Bestands- als auch Neukunden der Burgenland Energie.