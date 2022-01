Burgenland informiert künftig per SMS über Corona-Quarantäne

Im Burgenland werden Corona-Verdachts- und Infektionsfälle künftig per SMS über ihre behördliche Absonderung oder die Aufhebung der Quarantäne informiert. Durch diese Erstverständigung, die alle behördlich Getesteten sowohl bei positivem als auch bei negativem Ergebnis erhalten, sollen die Abläufe möglichst effizient gestaltet und die Wartezeiten verkürzt werden, teilte der Koordinationsstab am Sonntag mit.

Das Land appelliert außerdem an alle Personen, die auf einen Testtermin oder einen Bescheid warten, nicht in ein Impf- und Testzentrum oder in eine Apotheke zu gehen und auch nicht neuerlich die Gesundheitsberatung 1450 anzurufen. Die Bezirkshauptmannschaften sollten nur in dringenden Fällen angerufen und ansonsten per Mail kontaktiert werden. Die Behörden würden sich verlässlich melden - auch wenn das aufgrund der aktuellen Situation und Auslastung mitunter etwas länger dauern könne, hieß es vom Land.