Burgenland-"Elefantenrunde" sachlich und ohne Untergriffe

Im ORF-Landesstudio in Eisenstadt haben Donnerstagabend die Spitzenkandidaten der Parteien zur burgenländischen Landtagswahl diskutiert. Die "Elefantenrunde" verlief über weite Strecken sachlich und nahezu ohne verbale Untergriffe. Unterschiedliche Sichtweisen der Kandidaten traten am ehesten bei den Themen Mindestlohn, Pflege sowie bei der Mobilität zutage.

Vorneweg deponierten die Listenersten ihre Wahlziele: Eduard Posch (NEOS) erhofft sich den Einzug in den Landtag mit zwei Mandaten. Zwischen fünf und sechs Prozent Stimmenanteil und damit den Verbleib im Landtag visiert das Bündnis Liste Burgenland (LBL) laut Manfred Kölly an. "Über acht Prozent", um das dritte Mandat zu erreichen, wünscht sich die Grüne Regina Petrik. Bescheidender setzte es FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz - angesichts Ibiza- und Spendenaffäre - an: Er hofft, "dass wir das Ergebnis halten können". "Ein Dreier vor dem Ergebnis" ist das Ziel von ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner. Und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wünscht sich "eine stabile Regierung für das Land" und "ein Plus".