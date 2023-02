Bures will "untadeligen" Parlamentspräsidenten

Ziemlich kritisch äußert sich die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) gegenüber Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) im Interview mit der "Tiroler Tageszeitung" (Donnerstag-Ausgabe). Dass er den Vorsitz im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss selbst übernommen hat, "hat dem Parlament und diesem Kontrollinstrument geschadet", stellt sie fest. Und merkt an, dass ein Parlamentspräsident bzw. eine Parlamentspräsidentin "eine untadlige Persönlichkeit" sein müsse.

"Wolfgang Sobotka wird vorgeworfen, in vielen Bereichen nicht so unabhängig und so überparteilich agiert zu haben, wie man das von einem Nationalratspräsidenten erwarten müsste", konstatiert Bures, angesprochen darauf, dass Sobotka im APA/OGM-Vertrauensindex an letzter Stelle steht. "Zu alledem" habe er den Vorsitz im Untersuchungsausschuss über die Korruptionsvorwürfe in der ÖVP selbst übernommen.