Bunter und größer

Unter dem Motto „Twelve Points for Fashion“ bringt Nouba Events die bisher größte, dagewesene Modeschau auf die Bühne der Halle 1.

In einer atemberaubenden Show präsentieren die Models die neusten Trends der diesjährigen Herbst-/Winterkollektion. Und es wird noch bunter, größer und spektakulärer, denn das jährliche Fashionhighlight hat mit dem Messe-Show-Express, präsentiert von der ÖBB, Zuwachs bekommen. Die einmal täglich am Nachmittag stattfindende Zusatzshow der Extraklasse mit Quizshow, Akrobatik und Gewinnchancen verspricht Unterhaltung pur. Für den Messe-Show-Express können Gratisfahrscheine direkt am Partnerstand vom Vorarlberger Verkehrsverbund in Halle 3 am Stand 18 abgeholt werden