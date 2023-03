Bunt und spaßig: "Die gefesselte Phantasie" im Burgtheater

Herbert Fritsch scheint gegen die Kräfte der Zauberschwestern Vipria und Arrogantia immun zu sein: Während auf der Insel Flora das Wettdichten um die Gunst der Königin Hermione durch "Die gefesselte Phantasie" zu erlahmen droht, ist mit dem deutschen Regisseur beim Inszenieren von Raimunds Zauberspiel die Fantasie durchgegangen. Die gestrige Burgtheater-Premiere war ein über zweistündiger, knallbunter Theaterspaß, der heftig akklamiert wurde.

Für das, was Fritsch am Theater interessiert, nämlich überzeichnetes, überdrehtes Geschehen jenseits aller Hemmungen, ein Wahnsinn mit Methode, eine Unterwanderung der Verhältnisse durch Subversion, ist das 1828 im Theater in der Leopoldstadt uraufgeführte und für das Burgtheater von Sabrina Zwach bearbeitete Stück "Die gefesselte Phantasie" eine Steilvorlage. Gemeinsam mit Kostümbildnerin Geraldine Arnold schafft er als sein eigener Bühnenbildner ein farbenprächtiges Ambiente, in dem alles dem Effekt untergeordnet ist.